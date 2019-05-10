Российская сторона никогда не делила победу над нацизмом «на свою и чужую», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он заверил, что Россия помнит и «помощь союзников по антигитлеровской коалиции», и «встречу на Эльбе», передает РИА «Новости».

Антонов отметил, что потребовались «годы и миллионы жертв», прежде чем человечество осознало угрозу нацизма и объединилось.

Москва считает, что тот «дух союзничества» должен и сейчас быть «образцом международного партнерства».

Антонов подчеркнул, что все народы СССР боролись с врагом.

Он призвал «противостоять попыткам героизации нацистов и их пособников», а также «не допускать пересмотра итогов Второй мировой войны».

Напомним, противники России безосновательно утверждают, что Москва якобы пытается «приватизировать общую победу». В частности, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Однако Россия всегда подчеркивала, что победа во Второй мировой войне объединяет страны.

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