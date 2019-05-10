Празднование Дня Победы в Москве завершилось фейерверком

Пресс-служба Западного военного округа рассказала о праздничном фейерверке в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Небо украсили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

За 10 минут 72 салютных установки и 18 артиллерийских орудий сделали 30 залпов 50 видами фейерверков. Каждое из изделий имело свое имя, неповторимую цветовую гамму и графику.

У салюта был уникальный сценарий, созданный с помощью специального ПО.

За салютными установками и артиллерийскими орудиями находился салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Залпы давали с Воробьевых горы и Поклонной горы.

На Поклонной горе располагались 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года.