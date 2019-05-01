Мадуро инициировал расследование попытки госпереворота

Прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки государственного переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

По словам Мадуро, после его разговора с генеральным прокурором республики, последний назначил трех прокуроров, которые уже ведут расследование, опрашивают участников событий, произошедших у военной базы имени Франсиско Миранды в Каракасе, передает ТАСС.

Накануне власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

После этого советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил президента Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения силы против оппозиции. В ответ Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса.

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Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.

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