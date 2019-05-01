Москва указала Вашингтону на общего врага России и США

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.

Отвечая на вопрос о том, какие страны представляют наибольшую опасность для России, дипломат выразил уверенность, что «главная угроза безопасности не только России, но и США – это проблема смычки оружия массового уничтожения и терроризма», передает ТАСС.

«Главный наш враг, враг США, Российской Федерации, других государств – это международный терроризм», – подчеркнул Антонов в эфире радиостанции PHILLYfm.

В связи с этим посол отметил, что у Соединенных Штатов и России по Сирии «существуют прекрасные контакты, в том числе на самом высшем уровне», на уровне начальников генеральных штабов.

Напомним, в прошлую среду в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, как зарубежные СМИ помогли боевикам в Хаме инсценировать провокацию с «химоружием», а в конце марта представители спецслужб Франции и Бельгии проникли в сирийский Идлиб для организации провокаций с отравляющими веществами.

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