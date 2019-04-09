Кузнецова отреагировала на ситуацию с запертыми в квартире детьми в Мытищах

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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Запад ошибся с «тайным планом Путина»

Нет ничего более банального, чем свалить свои провалы на тайный план ПутинаФото: обложка журнала Time
Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть. Подробности...
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Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире Фото: Nicky Loh/Reuters
Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...

Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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            Кузнецова отреагировала на ситуацию с запертыми в квартире детьми в Мытищах

            9 апреля 2019, 12:02

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова разберется в ситуации с четырьмя детьми из Подмосковья, которые были найдены в квартире в антисанитарных условиях, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

            В пресс-службе Кузнецовой сообщили, что «направлены необходимые запросы в органы опеки, разбираемся», передает РИА «Новости».

            Также «следственными органами ГСУ СК по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ о проживании четырех детей в антисанитарных условиях в захламленной квартире в городском округе Мытищи», сообщает пресс-служба ведомства.

            Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что полицейские нашли четверых детей в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, их забрали органы опеки.

            Квартира была не пригодна для проживания, захламлена. Дети в возрасте от двух до восьми лет не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике. Они питались едой из помойки, не имели спальных мест, сообщает портал «360».

            По словам начальника управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольги Федосеевой, дети были грязные, «не мылись никогда».

            «Дети рассказали, что не было света в комнате, они собирались на кухне и видели, как мама с бабушкой пили водку и запивали лимонадом. Бабушка ходила по помойке с фонариком и приносила еду. Если было что-то тухлое, варили долго», – добавила она.

            Отмечается, что с жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда – по ее словам, они с соседями заметили, что давно не видели детей на улице.

            В квартире с детьми находилась бабушка. Позже было установлено местонахождение матери – ею оказалась 32-летняя москвичка Инесса Кузнецова. Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, советник главы Подмосковья Марина Юденич сообщила, что мать нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения.

            По словам женщины, она рожала детей сама в квартире, роды принимала бабушка. При этом новорожденных не регистрировали, боясь, что их могут забрать.

            Как уточнили в органах опеки, свидетельство о рождении было оформлено только для старшей, восьмилетней девочки.

            В отношении Инессы Кузнецовой «возбуждено уголовное дело по ст. 156» («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

            «Мама немного одумалась, пытается спорить и бороться. В рамках дела будет сделана ДНК-экспертиза, чтобы понять, чьи это дети, потому что надо подтвердить родство. Им будут выданы документы с указанием имени мамы. После этого будет рассматриваться возможность вернуть этой маме детей или нельзя, может ли она исправиться», – добавила Юденич.

            До этого в московской квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Ребенок не разговаривал, однако позже начал произносить отдельные слова, находясь в больнице.

            Мать ребенка арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». У девочки-маугли нашлась тетя; женщина выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.

            Позже в пустой квартире в Раменском нашли плачущую девочку; ее отдали матери.

            Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что в России «дети-маугли» выпадают из поля зрения системы профилактики, так как люди не хотят обращаться за помощью в специальные органы из-за страха остаться без родительских прав.


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