Кузнецова отреагировала на ситуацию с запертыми в квартире детьми в Мытищах

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова разберется в ситуации с четырьмя детьми из Подмосковья, которые были найдены в квартире в антисанитарных условиях, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В пресс-службе Кузнецовой сообщили, что «направлены необходимые запросы в органы опеки, разбираемся», передает РИА «Новости».

Также «следственными органами ГСУ СК по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ о проживании четырех детей в антисанитарных условиях в захламленной квартире в городском округе Мытищи», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что полицейские нашли четверых детей в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, их забрали органы опеки.

Квартира была не пригодна для проживания, захламлена. Дети в возрасте от двух до восьми лет не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике. Они питались едой из помойки, не имели спальных мест, сообщает портал «360».

По словам начальника управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольги Федосеевой, дети были грязные, «не мылись никогда».

«Дети рассказали, что не было света в комнате, они собирались на кухне и видели, как мама с бабушкой пили водку и запивали лимонадом. Бабушка ходила по помойке с фонариком и приносила еду. Если было что-то тухлое, варили долго», – добавила она.

Отмечается, что с жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда – по ее словам, они с соседями заметили, что давно не видели детей на улице.

В квартире с детьми находилась бабушка. Позже было установлено местонахождение матери – ею оказалась 32-летняя москвичка Инесса Кузнецова. Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, советник главы Подмосковья Марина Юденич сообщила, что мать нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам женщины, она рожала детей сама в квартире, роды принимала бабушка. При этом новорожденных не регистрировали, боясь, что их могут забрать.

Как уточнили в органах опеки, свидетельство о рождении было оформлено только для старшей, восьмилетней девочки.

В отношении Инессы Кузнецовой «возбуждено уголовное дело по ст. 156» («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«Мама немного одумалась, пытается спорить и бороться. В рамках дела будет сделана ДНК-экспертиза, чтобы понять, чьи это дети, потому что надо подтвердить родство. Им будут выданы документы с указанием имени мамы. После этого будет рассматриваться возможность вернуть этой маме детей или нельзя, может ли она исправиться», – добавила Юденич.

До этого в московской квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Ребенок не разговаривал, однако позже начал произносить отдельные слова, находясь в больнице.

Мать ребенка арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». У девочки-маугли нашлась тетя; женщина выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.

Позже в пустой квартире в Раменском нашли плачущую девочку; ее отдали матери.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что в России «дети-маугли» выпадают из поля зрения системы профилактики, так как люди не хотят обращаться за помощью в специальные органы из-за страха остаться без родительских прав.