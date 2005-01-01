В Крыму создали группу для анализа нанесенного Украиной ущерба

Рабочая группа для анализа ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, сформирована на заседании президиума госсовета региона.

«Предлагается образовать рабочую группу в Госсовете по оценке ущерба, ее возглавит Фикс Ефим Зисьевич, первый заместитель председателя Госсовета Крыма», – заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, актуальность создания этой группы «очень важна», так как «Крым за 25 лет нахождения в составе Украины понес колоссальные потери», и теперь вся инфраструктура полуострова «находится в жутком состоянии», передает ТАСС.

«Причинение ущерба, непоправимого ущерба детским учреждениям, историческим памятникам – все это имеет колоссальную стоимость, сегодня нужны миллиарды и не один десяток лет, чтобы привести все в порядок», – добавил Константинов.

Он отметил, что необходимо учесть и ущерб от энергетической и водной блокады.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить.

Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.

После рабочая группа Госдумы озвучила предварительные оценки ущерба, которые понес Крым и Севастополь от политики украинских властей – он составил более 1,5 трлн рублей.