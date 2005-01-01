В Госдуме оценили ущерб Крыму от политики Украины

Рабочая группа Госдумы озвучила предварительные оценки ущерба, которые понес Крым и Севастополь от политики украинских властей, он составил более 1,5 трлн рублей.

«По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям значительно превышает сумму в 1,5 трлн рублей», – передает слова депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко «Интерфакс».

Он выразил мнение, что необходимо оценить также «моральный ущерб» крымчан за «годы украинской оккупации», в том числе за «ущемление прав русскоязычного населения».

Козенко добавил, что за 2018 год доходы крымского бюджета составили 54,8 млрд рублей, что почти в два с половиной раза больше по сравнению с годами украинского периода, когда он не превышал 22 млрд рублей по курсу 2014 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.