Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

«Несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes гражданина США Пола Хлебникова», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Еще в 2017 году в Киеве говорили, что Украина не выдаст Магомеда Дукузова, который в России обвиняется в причастности к убийству Хлебникова, пока не будет вынесено решение по уголовному делу, возбужденному в его отношении на Украине.

Хлебников был убит 9 июля 2004 года. Заказчиком убийства назвали чеченского политического деятеля Хож-Ахмеда Нухаева, исполнителями – нотариуса Фаиля Садретдинова и уроженцев Чечни Магомеда Дукузова и Мусу Вахаева. Однако в 2006 году троих обвиняемых – Дукузова, Вахаева и Садретдинова – оправдали присяжные. Позже приговор был опротестован, а дело отправлено на новое рассмотрение.