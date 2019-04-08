В России создадут 3D-принтер для печати деталей ракетных двигателей

Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» в 2020 году представит первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими порошками.

Электронно-лучевой 3D-принтер позволит изготавливать детали реактивных двигателей ракет и лопатки турбин двигателей самолетов, индивидуальные медицинские импланты, ювелирные изделия сложной формы, облегченные элементы архитектурных конструкций, а также металлопористые термокатоды, сказали в пресс-службе Ростеха, передает РИА «Новости».

Основными преимуществами принтера являются большая скорость и точность работы, низкая чувствительность к качеству порошков, а также отсутствие необходимости во внешней высокотемпературной системе подогрева и создании защитной атмосферы в рабочей камере.

«Технология печати методом электронно-лучевой плавки металлических порошков позволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделий размером 0,2-0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%, чего невозможно добиться, используя традиционные технологии изготовления», – отметил генеральный директор НПП «Торий» Дмитрий Трофимов.

Ранее в апреле сообщалось, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) намерены создавать спутники, корпуса которых будут напечатаны на 3D-принтере.