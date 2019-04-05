В Томске собрались печатать спутники на принтере

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) намерены создавать спутники, корпуса которых будут напечатаны на 3D-принтере, сообщил директор инженерной школы новых производственных технологий Алексей Яковлев.

В августе 2017 года на орбиту Земли уже был запущен напечатанный на 3D-принтере спутник, получивший название «Томск-ТПУ-120». Он является единственным сертифицированным NASA спутником подобного рода. По словам Яковлева, в дальнейшем планируется создание именно таких корпусов, передает ТАСС.

По заказу промышленных партнеров планируется производить не только корпуса, но и целые спутники. В дальнейшем будут изготовлены 10 различных космических аппаратов, которые запустят на орбиту.

«Это только первая задача – изготовление и запуск таких спутников. Дальше будут отрабатываться элементы сбора и передачи информации о Земле. Это уже научные эксперименты, которые будут проводиться с участием Роскосмоса, и они являются нашими партнерами в этом. Такой эксперимент мы прорабатываем, может еще будут задачи поставлены консорциумом», – отметил Яковлев.

«Томск-ТПУ-120» – первый российский космический наноспутник, корпус которого напечатан на 3D-принтере.

В августе 2017 года он начал транслировать на Землю голосовые сообщения – послание народам Земли, записанное студентами ТПУ на 11 языках мира: русском, татарском, казахском, английском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, арабском, хинди.

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