Ахеджакова, Собчак и Канделаки отреагировали на решение суда по Серебренникову

Народная артистка России Лия Ахеджакова, телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки прокомментировали решение Московского городского суда освободить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

«Какое счастье! Я ужасно рада, что его отпустили! Это абсолютно невиновные люди!» – заявила Ахеджакова «Ридусу».

По словам актрисы, по итогам недавней проверки выяснилось, что «никаких исчезнувших миллионов, о которых говорит Министерство культуры, нет». «Мы все знали, что Кирилл и свои деньги вкладывал еще вдобавок», – заявила она.

Ахеджакова резко раскритиковала бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которая, находясь в СИЗО, пошла на сделку со следствием и признала вину. «Обрушила такое несчастье на порядочных, интеллигентных людей. У меня такое впечатление», – сказала артистка.

Серебренникова и других фигурантов – «порядочнейших и талантливейших людей» – обвинили по чьему-то заказу, убеждена Ахеджакова. «Какое счастье, что хоть кто-то нашелся, кто позволил себе разобраться в этом!» – сказала она.

«Я думаю, что Масляева получит наказание за то, что она людей ввергла в такое. Но конечно, дело не в ней. Масляеву всегда можно найти. Кто-то был заинтересован в том, чтобы этих людей отстранить, унизить», – заключила она.

Ксения Собчак в свою очередь отреагировала эмоционально. «Да неужели! Кирилл!!!! Ураааааа!!!!» – написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Тина Канделаки отметила, что «Серебренников больше не «арестант». В то же время она напомнила, что футболистам Кокорину и Мамаеву отказали даже в домашнем аресте. «Эти две новости демонстрируют многогранность (не путать с гуманностью) нашей правоохранительной системы», – заявила телеведущая.

«То, что Кирилл может теперь вернуться к работе, в которой он более чем успешен, которая является частью национального престижа и от которой выигрываем все мы, – прекрасно. Надеюсь теперь, что здравый смысл заразителен и это не последняя хорошая новость, которую мы услышим», – заключила Канделаки.

Ранее в понедельник, после появления новости о том, что Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что со временем содержание в следственных изоляторах будет запрещено, как в свое время это произошло с пытками.

Серебренников и другие фигуранты дела подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии», занимавшейся разработкой мероприятий для проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.