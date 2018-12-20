Симоньян сравнила содержание в СИЗО с пытками

Со временем содержание в следственных изоляторах будет запрещено, как в свое время пришло понимание того, что пытки не являются приемлемым методом предварительного следствия, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Когда-нибудь мы будем жить в мире, где СИЗО останутся только для того, чтобы предварительно изолировать особо опасных подозреваемых, которые, если их до суда не изолировать, еще кого-нибудь успеют изнасиловать или зарезать», – написала она в своем Telegram-канале.

Симоньян подчеркнула, что содержание в СИЗО не должно применяться «для удобства следователя», который, к тому же, может отправиться в отпуск, пока неосужденный человек – то есть, возможно, ни в чем не виноватый – «сходит с ума от запертости, от чужой вони, от чужого храпа, от вынужденного тесного общежития с посторонними, среди которых и насильники, и убийцы, от ежедневного издевательства – физического и морального, – от разлуки с детьми, от невозвратного времени».

Главред RT выразила надежду, что со временем в мире появится понимание того, что «тюрьма для неосужденных в качестве метода следственной работы – это само по себе преступление».

«Поняли же про пытки. С ужасающими, как всегда, исключениями, но хотя бы законодательно пытки запрещены во вменяемых странах. А ведь тоже веками считались вполне приемлемым методом предварительного следствия», – отметила она.

«Милосердие. Все остальное – пыль. Человек становится человеком, когда его поступками управляет милосердие», – заключила Симоньян.

В марте президент Владимир Путин подчеркивал, что подозреваемые в преступлениях должны содержаться под стражей только при соответствующей тяжести вменяемого деяния.

В конце прошлого года Путин заявлял, что пытки в подразделениях ФСИН – это преступления, виновные за которые должны нести наказание. Глава государства подчеркивал, что ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры.