Путин ответил на вопрос о пытках в системе ФСИН

Пытки в подразделениях ФСИН – это преступления, за которые виновные должны нести наказание, заявил президент Владимир Путин.

«То, что происходит, факты, которые всплывают, – это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки, – это преступления, и они должны быть наказаны. Так и происходит, когда, в том числе с помощью СМИ, такие факты всплывают», – сказал Путин в ответ на вопрос о пытках в системе ФСИН.

Он отметил, что ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры.

Комментируя возможность реформирования ФСИН, президент заявил, что было бы неправильным «все переломать» в системе.

«Нужно совершенствовать эту систему и повышать уровень гражданского контроля», – сказал он, напомнив, что в стране созданы соответствующие комиссии.

По его словам, комиссии будут получать поддержку со стороны государства. «Надеюсь, что они тоже сыграют свою позитивную роль в решении тех проблем, которые безусловно в системе есть, это правда», – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

В ноябре в СИЗО-1 Курской области благодаря видеорегистраторам вскрылся факт необоснованного применения силы к заключенному. Ранее сообщалось, что заключенного Евгения Макарова избивали в двух ярославских колониях. Уголовное дело было возбуждено после публикаций в СМИ видео с пытками Макарова.

Газета ВЗГЛЯД анализировала реакцию ФСИН на историю члена «банды Цапков» Владислава Цеповяза, который в колонии ведет роскошную жизнь.