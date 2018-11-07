В курском СИЗО вскрылся факт насилия над заключенным

В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в СИЗО-1 Курской области благодаря видеорегистраторам вскрылся факт необоснованного применения силы к заключенному.

Сотрудники Центрального аппарата ФСИН обнаружили нарушения в ходе проверки регионального управления, после чего передали материалы в следственные органы, пишет РИА «Новости».

В результате в отношении трех сотрудников СИЗО возбудили уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. Каждому из участников инцидента грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что заключенного Евгения Макарова избивали в двух ярославских колониях. Уголовное дело было возбуждено после публикаций в СМИ видео с пытками Макарова.