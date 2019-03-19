Путин призвал соотносить тяжесть обвинения и меру пресечения

Подозреваемые в преступлениях должны содержаться под стражей только при соответствующей тяжести вменяемого деяния, заявил президент Владимир Путин.

«Должны строго соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры пресечения как содержание под стражей – соответствовать тяжести предъявляемого обвинения, а не просто делать это для создания условий, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного, как им кажется, расследования», – заявил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин попросил прокуроров «крайне ответственно относиться к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в особом порядке».

«Если есть сомнения в доказанности обвинения, в добровольности и осознанности заявления обвиняемым такого ходатайства, нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке», – отметил президент, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что рассмотрение дел в особом порядке является важным инструментом, он не должен прикрывать некачественную, некомпетентную работу следователей.

Путин также отметил, что одним из важных направлений работы Генпрокуратуры является вопрос координации действий правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

«Важно совершенствовать механизмы взаимодействия с МВД, Следственным комитетом, другими ведомствами для снижения уровня криминала, экстремизма, коррупции, настаивать на строгом соблюдении закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, а также при оформлении и передаче статистической информации», – сказал президент.

Также Путин подчеркнул важность постоянного внимания прокуратуры к уголовно-исправительной системе. Он указал, что ФСИН, уполномоченные по правам человека в регионах, правозащитные организации и прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых находятся заключенные и добиваться соблюдения современных условий содержания и медобслуживания.

Также президент указал на необходимость эффективной защиты прав предпринимателей.

«Для нас это крайне необходимо, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри», – указал Путин.