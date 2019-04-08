Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.

«Взвод мотоциклистов на технике военных лет в исторической форме одежды – это жители Екатеринбурга, участники байкерского клуба «Черные ножи». Они подготовили технику, мы свели их во взвод, и они будут следовать вслед за танком Т-34 (который возглавит колонну) в исторической части нашего парада», – цитирует ТАСС Поплавского.

По его словам, всего взвод мотоциклистов будет насчитывать 12 членов клуба.

Мотоклуб «Черные ножи» был назван в честь 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса.

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