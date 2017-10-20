Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным и пройти в колонне «Бессмертного полка»

Голливудский актер Дольф Лундгрен попросил об организации встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил российский режиссер и продюсер Александр Беланов.

«Лундгрен вышел с инициативой помочь ему встретиться с Владимиром Путиным, а также пройти 9 мая на параде в честь Дня Победы в колонне «Бессмертного полка», – рассказал Беланов.

Он добавил, что Лундгрен хочет пройти в одной колонне вместе с Путиным и актером Василием Лановым, а также пронести портрет своего деда, который погиб во время Второй мировой войны.

По словам режиссера, сейчас в разработке находится технический вопрос приезда голливудской звезды в Москву, передает РИА «Новости».

«Мы должны оплачивать эту поездку, так как она не запланирована и предшествует съемочному периоду, но думаю, что все получится», – сказал Беланов.

Ранее гендиректор кинокомпании «Грифон фильм» Беланов сообщил, что Лундгрен приедет в Крым ради участия в съемках фильма про Великую Отечественную войну. Он отметил, что голливудский актер согласился сняться в двух частях трилогии «Приговоренные к подвигу». Лундгрен должен исполнить роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана.

Напомним, ранее Лундгрен называл Путина «крутым президентом».