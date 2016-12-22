ФБР взялось за Коломойского

Федеральное бюро расследований начало следствие в отношении крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского, он подозревается в финансовых преступлениях на американской территории, пишет The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, ФБР ведет дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо, где, по данным СМИ, у Коломойского есть инвестиции, передает ТАСС.

Газета не уточняет, когда началось расследование, указывая только, что оно ведется «некоторое время».

Между тем представители Коломойского уже отвергли подозрения в его адрес. Так, по словам адвоката Майка Салливана из юридической компании Ashcroft Law Firm, Коломойский «категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США». «Он бизнесмен», – подчеркнул Салливан.

Коломойский основал крупнейшую на Украине промышленно-финансовую группу «Приват», представленную в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.

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В 2015 году после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области. В следующем году украинские власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк».

Сейчас Коломойский проживает за границей, но контролирует ряд крупнейших украинских телеканалов, новостных порталов и информационных агентств.

Напомним, Коломойского связывают с Владимиром Зеленским, одержавшим победу над действующим украинским президентом Петром Порошенко в первом туре выборов в стране.

В конце марта Коломойского внесли в базу сайта «Миротворец», а в начале апреля на Украине были арестованы его активы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что может связывать Зеленского и Коломойского.

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