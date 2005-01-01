На Украине арестовали активы Коломойского

По ходатайству ГПУ Печерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, связанных прямо или косвенно с группой «Приват», которая принадлежит олигарху Коломойскому.

Это решение приняли 22 марта в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд гривен (около 700 млн долларов) рефинансирования. Сообщается, что эти средства «Приватбанк» привлек у Нацбанка Украины до его национализации, пишет «Страна» со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам суда, данные активы передали Нацбанку в залог в качестве обеспечения долгов «Приватбанка» по рефинансированию.

Пользователи социальных сетей отнеслись к новым арестам активов Коломойского с иронией.

«Как неожиданно», – пошутили в соцсетях пользователи.

Ранее на другие активы бизнесмена в рамках того же производства суд уже накладывал арест.

В первом туре выборов президента Украины в воскресенье наибольшую поддержку получил кандидат Владимир Зеленский, которого связывают с Коломойским. Во втором туре Зеленскому будет противостоять действующий президент Петр Порошенко.

Напомним, Коломойского внесли в базу сайта «Миротворец». Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот поступок.