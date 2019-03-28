Захарова прокомментировала попадание Коломойского в базу «Миротворца»

Официальный МИД России Мария Захарова прокомментировала попадание украинского бизнесмена Игоря Коломойского в базу сайта «Миротворец» на Украине.

«Встала и аплодирую. Бравооооо! Монстр начал пожирать своих создателей», – прокомментировала ситуацию Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 марта Коломойского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

С 1995 года Коломойский имеет израильское гражданство, о котором сообщил в 2007 году в Лондонском арбитражном суде, а также гражданство Кипра, которое подтвердил на «Радио Свобода». При этом закон Украины не допускает наличие двойного гражданства.

Также на сайте олигарха обвинили в выводе за рубеж 2 млрд долларов из «Приватбанка», совладельцем которого раньше являлся Коломойский, в продаже топлива для ВСУ в 2014 году по завышенным ценам и в распространении «заведомо неправдивой информации» на его телеканале «1+1» в марте 2019 года.

На сайте отмечается, что Коломойский основал крупнейшую на Украине промышленно-финансовую группу «Приват», которая представлена в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиасфере. Также бизнесмен стоит во главе самой крупной медиагруппы Украины «1+1 медиа», в которую входят телеканалы «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан-ТВ» и «Бигуди»; новостной портал «ТСH.ua»; интернет-проекты «Главред», «Телекритика», таблоид «Дуся», «Газета по-киевски ONLINE», а также информационное агентство УНИАН.