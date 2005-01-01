Министр внутренней безопасности США решила подать в отставку

Глава МВБ США Кирстен Нильсен намерена подать прошение об отставке, сообщили источники в американской администрации.

Для этого она в воскресенье планирует встретиться с главой американского государства Дональдом Трампом, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Решение Нильсен связывают с недовольством Трампа ситуацией на границе с Мексикой. Хотя Нильсен поддерживает политику Белого дома, Трамп, по данным СМИ, остался недоволен ее работой.