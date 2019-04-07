Порошенко и Зеленскому разрешили начать агитацию

Прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко могут начать предвыборную агитацию с понедельника, 8 апреля, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

«С завтрашнего дня (понедельника, 8 апреля – прим. ВЗГЛЯД) наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов», – передает ТАСС сообщение главы ЦИК Украины Татьяны Слипачук.

Она подчеркнула, что до этого момента «предвыборная агитация была за рамками действующего законодательства».

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Ранее в воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко – 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%).

Украинское законодательство предполагает, что агитация в преддверии второго тура может быть разрешена только после официального оглашения итогов первого тура. Несмотря на это, Зеленский и Порошенко приступили к агитации, как только появились первые экзитполы в день выборов 31 марта. Кандидаты, в частности, активно обменивались предвыборными видео и готовились к предвыборным дебатам, сдавая анализы на алкоголь и наркотики.

Второй тур намечен на 21 апреля.

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