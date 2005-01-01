Дан прогноз по уровню коррупции на Украине при Зеленском

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал заявление экс-главы минобороны Украины Анатолия Гриценко о том, что Владимир Зеленский не готов к работе президентом, но в то же время не будет терпеть коррупцию и мародерство.

Охрименко в комментарии RT отметил, что Гриценко, вероятно, надеялся на «солидный пост», который сможет предложить ему Зеленский в случае победы во втором туре президентских выборов на Украине. Пока, однако, Зеленский такого предложения не сделал.

По словам Охрименко, высказывание о том, что Зеленский победит коррупцию, можно назвать смешным. «Она будет точно на том же уровне, как и при [действующем президенте Украины Петре] Порошенко. Коррупционеры останутся те же самые», – уверен эксперт.

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Ранее Гриценко после встречи с Зеленским признал, что шоумен не готов к работе президентом, но отметил, что тот намерен опираться на помощь советников. Бывший министр обороны Украины отметил, что Зеленский не будет терпеть коррупцию и мародерство на посту президента, а также отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС и «унижать украинский язык».

Напомним, Зеленский и Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, предположительно, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский» – за два дня до второго тура выборов. Голосование состоится 21 апреля.

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