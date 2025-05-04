За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Украинский дрон повредил храм в белгородском селе Ясные Зори
Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника на территории белгородского региона.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удар украинского дрона пришелся на купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, что привело к его повреждению.
Гладков рассказал, что аналогичные атаки украинских беспилотников произошли в ряде других населенных пунктов региона. В селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике, повредив прицеп транспортного средства. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона, после чего была пробита крыша.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был атакован социальный объект – в результате взрыва повреждено одно из его помещений. В Борисовском районе в селе Новоалександровка выбито лобовое стекло легкового автомобиля и осколками поврежден забор частного домовладения.
В селе Стригуны дроны атаковали дважды: был поврежден объект торговли, а также осколками посечены легковой автомобиль и трактор.
Ранее в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.