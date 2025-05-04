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Минобороны: Российская ПВО сбила украинские дроны над тремя областями
Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках над югом России
В ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.
Как передает РИА «Новости», российское Министерство обороны сообщило об уничтожении за ночь тринадцати украинских беспилотников самолетного типа. Из них одиннадцать были сбиты над территорией Ростовской области, еще по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Брянской областями.
В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 21:15 3 мая по 05:15 4 мая по московскому времени. В сообщении Минобороны говорится: «За период с 21.15 мск 3 мая до 05.15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей».
О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны, а также ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, о чем сообщило Министерство обороны России.