Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью
Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.
Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.