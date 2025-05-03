Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров ВСУ
Дежурные силы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, дежурные огневые средства Черноморского флота с 16.40 до 18.15 по московскому времени обнаружили и уничтожили два украинских безэкипажных катера. Операция прошла в акватории Черного моря.
Ранее российские военные за сутки уничтожили 23 катера ВСУ при попытке атаки на Крымский полуостров.
Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.