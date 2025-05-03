ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Мурманской областями

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника самолетного типа вечером третьего мая.

По информации Минобороны, один из аппаратов был ликвидирован над территорией Белгородской области, второй – над Мурманской областью.

Инцидент произошел около 21.15 по московскому времени. О пострадавших и повреждениях в результате уничтожения дронов не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, также дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Мурманской и Белгородской областями, а утром на территории Курской области был уничтожен еще один беспилотник самолетного типа.