  • Новость часаПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    3 мая 2025, 23:55 • Новости дня

    ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Мурманской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером третьего мая российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны.

    Как сообщает РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника самолетного типа вечером третьего мая.

    По информации Минобороны, один из аппаратов был ликвидирован над территорией Белгородской области, второй – над Мурманской областью.

    Инцидент произошел около 21.15 по московскому времени. О пострадавших и повреждениях в результате уничтожения дронов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, также дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Мурманской и Белгородской областями, а утром на территории Курской области был уничтожен еще один беспилотник самолетного типа.

    3 мая 2025, 07:20 • Новости дня
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область, атака ВСУ закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

    В направлении Гоптаровки пытались прорваться 18 украинских военных, 11 из них российские войска взяли в плен, остальных уничтожили, сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Прорыва государственной границы не допущено. За последние месяцы это первая массовая сдача в плен целого подразделения ВСУшников, которая стала возможной благодаря уникальной операции «Северян», – говорится в сообщении.

    Операторы FPV и артиллеристы уничтожают силы ВСУ, не допуская приближения украинских войск к госгранице на направлении Поповки и Демидовки. На Сумском направлении российские силы увеличивают полосы безопасности.

    У сел Водолаги и Локня ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов. «В районе Локни подразделения 36 обрмп ВМСУ утратили боеспособность и были выведены в Сумы для восстановления боеспособности. На данном участке фронта их полностью заменили ВСУшники из 1 отбр», – говорится в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,6 тыс. м, уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в городской застройке и в окрестных лесных массивах.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 190 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, сообщалось о полном переносе боев на украинскую территорию в Краснояружском приграничье.

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    3 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву в День Победы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

    Медведев обратил внимание на слова Зеленского о том, что власти Украины не могут гарантировать безопасности мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. «А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», – указал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.

    Коментарии (59)
    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 02:23 • Новости дня
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В мае 1945 года в Любекской бухте британские военные авиаударом и пулеметным огнем уничтожили три немецких судна с заключенными концлагерей, погибли до 12 тыс. человек, большинство – советские военнопленные, следует из опубликованного рассекреченного архивного документа ФСБ России.

    3 мая 1945 года британская авиация атаковала три германских судна с узниками концлагерей на борту. Корабли «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд» перевозили заключенных в Норвегию; большинство из них были советскими военнопленными, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что британские военные самолеты продолжали атаковать, хотя с кораблей просили прекратить нападение. Британские военные бомбили и расстреливали с воздуха беззащитных людей, а затем с катеров добивали пытавшихся спастись. Затем британские военные поместили немногих выживших в лагерь, где всячески издевались над ними. При этом англичане не пожелали хоронить жестоко убитых ими на Балтике советских военнопленных.

    Подробности чудовищной трагедии рассказал свидетель Василий Саломаткин, один из чудом выживших тогда. Подробности раскрыты в его письме, направленном 2 мая 1949 года полковнику Василию Ванееву в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о первых попытках СССР и Великобритании наладить отношения в целях противостояния Германии.

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    3 мая 2025, 17:41 • Новости дня
    Названа причина резкого недомогания Вучича

    Врач сообщил о резком повышении давления у Вучича во время визита в США

    Названа причина резкого недомогания Вучича
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время не сможет в полной мере приступить к своим рабочим обязанностям, причиной недомогания в США стало резкое повышение кровяного давления, заявил кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич.

    Президент Сербии Александр Вучич находится в стабильном и удовлетворительном состоянии после медицинского обследования в Военно-медицинской академии Белграда, передает ТАСС.

    Кардиолог Драган Динчич сообщил журналистам, что Вучич сможет покинуть медицинское учреждение в течение часа, однако в ближайшие несколько дней не сможет полностью вернуться к исполнению своих обязанностей.

    По словам Динчича, в США президент Сербии почувствовал сильную, но кратковременную боль в груди, после чего ему была назначена интенсивная терапия. Прибывшие американские медики зафиксировали у главы государства давление 165 на 98 миллиметров ртутного столба. Врач подчеркнул, что до начала лечения давление было еще выше.

    После возвращения в Белград и госпитализации в ВМА жалоб у Вучича не было, а его самочувствие улучшилось. Проведенный консилиум врачей подтвердил, что его текущее состояние стабильное и не вызывает опасений.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда после ухудшения самочувствия во время визита в Соединенные Штаты.

    Вучич прервал официальный визит в США и вернулся на родину по состоянию здоровья.

    До этого Вучич подчеркивал, что не собирается отменять поездку в Россию на 9 Мая, если не возникнет непредвиденных обстоятельств или существенной угрозы для Сербии.

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    3 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву 9 мая.

    Киев выступает за принятие американской стратегии урегулирования конфликта, предусматривающей безусловное прекращение огня на тридцать дней, передает «Интерфакс-Украина».

    «Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – заявил он.

    Также Зеленский подчеркнул, что украинские власти не несут ответственности за безопасность иностранных гостей, посещающих Россию на 9 мая, и не будут предоставлять никаких гарантий.

    По его словам, украинская сторона рекомендует иностранцам воздержаться от поездок в Россию в связи с вопросами безопасности, а решение об участии в мероприятиях – личный выбор каждого.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    3 мая 2025, 18:43 • Новости дня
    Словацкий депутат подтвердил поездку Фицо на День Победы в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на отмены ряда рабочих мероприятий, сообщил депутат парламента Словакии Ян Рихтер.

    Депутат от партии Фицо Ян Рихтер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о частых отменах мероприятий в рабочем графике премьер-министра в последние дни, заявил, что лидер Словакии поедет в Москву, визит он не отменял, передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что на отмену некоторых запланированных ранее мероприятий могли повлиять объективные причины, в том числе состояние здоровья Фицо после перенесенных операций.

    По словам Рихтера, отмена отдельных встреч не означает, что глава правительства не способен исполнять свои обязанности. Он подчеркнул, что слухи о серьезном ухудшении состояния Фицо не соответствуют действительности.

    Ранее СМИ сообщали. что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил несколько рабочих мероприятий без объяснения причин.

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    3 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние 15 лет.

    Он отметил в комментарии Telegram-каналу 360, что масштабы аварии и отключений превышают те, что были в 2011 году из-за ледяного дождя.

    Пятигор рассказал, что энергетикам в некоторых районах приходится не просто восстанавливать поврежденные линии, а строить новые с нуля.

    В ликвидации последствий участвуют около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. Более ста автономных источников энергии обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов.

    Планируется, что электроснабжение будет полностью восстановлено к концу субботы, 3 мая, однако часть заявок, по словам Пятигора, энергетики продолжат отрабатывать и 4 мая, чтобы полностью решить проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье 18 тыс. человек остались без электричества.

    Накануне снегопад в Москве повалил деревья и повредил объекты инфраструктуры. Из-за непогоды в Подмосковье задержали семь поездов.

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    3 мая 2025, 10:52 • Новости дня
    США возглавили список лидеров по санкциям против России

    США, Канада и Швейцария ввели наибольшее число санкций против России

    США возглавили список лидеров по санкциям против России
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более 7 тыс. таких мер.

    Количество санкций, введённых против России с 2014 года, достигло почти 29 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического портала Castellum и открытую информацию. Около 92% из них были введены с конца февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

    Больше всего ограничений инициировали США – 25,5% от общего числа, что составляет 7 384 санкции. На втором месте Канада с 3 639 мерами (12,6%), а на третьем – Швейцария с 3 266 санкциями (11,3%).

    Далее следуют Норвегия (2 678 ограничений), страны Евросоюза и Исландия – по 2 482, а также Британия с 2 078 мерами. В десятку входят также Новая Зеландия (1 860 санкций), Австралия (1 598) и Япония (1 441).

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас против РФ действует 28 595 санкций – это существенно больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с России для возобновления экономического сотрудничества между странами, США предложили Москве вариант урегулирования конфликта на Украине, а отношения между Москвой и Вашингтоном вышли на уровень ситуативного партнерства.

    Коментарии (12)
    3 мая 2025, 03:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край, сообщил кубанский оперштаб.

    В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников «упали по двум адресам», пострадавших нет. Произошел пожар в районе Сухого озера, также поврежден частный дом, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в Telegram оперштаба приводится сообщение главы Новороссийска Андрея Кравченко: «В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима».

    Напомним, украинские БПЛА атаковали также Ростовскую областьКрым и Брянскую область.

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    3 мая 2025, 11:23 • Новости дня
    Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах

    Эксперт рассказал, за какие растения и грибы на даче грозит штраф

    Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Выращивание ряда растений и грибов на дачном или садовом участке может привести к штрафу или уголовной ответственности из-за их наркотического содержания, рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

    По его словам, суровое наказание предусматривается в случае обнаружения таких культур в крупном или особо крупном размере. Например, два кактуса, содержащих мескалин, считаются крупным размером, передает «Лента.ру».

    В перечень запрещенных растений входят банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки с наркотическими веществами, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис.

    При этом эксперт уточнил, что не все маки запрещены: выращивать можно те виды, которые не указаны в постановлении правительства № 934 от 27 ноября 2010 года.

    Запрещено также выращивание любых грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин – веществ, обнаруженных более чем в 200 видах грибов. В частности, запрещены панзолус, гимнопилус, коноцибе, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, плютий синеногий и плютий ивовый.

    По словам Позднякова, выращивание от двадцати плодовых тел за один раз будет признано культивированием в крупном размере, от двухсот – в особо крупном.

    За нарушение предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы до двух лет. При особо крупном размере наказание может достигать лишения свободы до восьми лет с дополнительным ограничением свободы два года.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие виды цветов, грибов и других растений категорически запрещено выращивать на дачных участках, а также почему это так важно.

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    3 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него присутствует желание кому-нибудь врезать. Но с этим порывом российский лидер успешно справляется.

    Президент России Владимир Путин признался в интервью Павлу Зарубину, что желание «кому-то врезать» возникает у него всегда, передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК глава государства подчеркнул, что несмотря на подобные эмоции, старается их контролировать и не поддаваться порывам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин показал содержимое холодильника и стола в своей кремлевской квартире, рассказал, как просыпается по утрам, а также заявил, что не сомневался в выборе профессии президента.

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    3 мая 2025, 15:13 • Новости дня
    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы

    Песков: Цель перемирия ко Дню Победы – проверить готовность Украины к миру

    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ожидает от Украины четких действий по деэскалации в период майского перемирия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, реакция властей Украины на инициативу России о перемирии стала своеобразным испытанием на готовность Киева к миру, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва будет ждать от украинской стороны не размытых, а окончательных заявлений и, главное, действий, направленных на снижение напряженности в праздничные дни.

    Представитель Кремля заявил, что заявления киевских властей о перемирии на время 80-летия Победы свидетельствуют о нацистской основе режима.

    По словам пресс-секретаря президента России, нежелание киевского режима прямо ответить на предложение Москвы ясно демонстрирует идеологическую основу современной власти на Украине.

    Песков добавил, что для украинских властей праздник Победы над гитлеровской Германией и нацизмом не является значимым событием.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

    Коментарии (25)
    3 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    В Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Чрезвычайный режим введен в Новороссийске после ночной атаки, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новороссийске после повреждений домов, вызванных ночной атакой украинских военных.

    Кравченко сообщил, что повреждения зафиксированы в многоквартирных домах жилого комплекса «Аврора» и на улице Суворовской, а также в частном секторе Восточного района.

    На месте оперативно работают экстренные службы.

    Власти заверили, что при необходимости, будут организованы пункты временного размещения для пострадавших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, сообщает Reuters, указав, что глава американского государства Дональд Трамп пока не одобрил их.

    Санкции направлены против энергетического и банковского секторов России. В частности, речь идет о санкциях против Газпрома. Источники Reuters не раскрыли дополнительных подробностей. Отмечается, что санкции, по задумке инициаторов, должны усилить давление на Москву с целью заставить ее принять требования США по украинскому урегулированию.

    При этом, как подчеркивает Reuters, нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп новый пакет санкций. Один из источников заявил, что Совет нацбезопасности США «пытается согласовать некий набор мер в отношении России», который будет носить «карательный» характер. Другие источники подчеркнули, что окончательное решение будет принимать Трамп.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что президент США всегда «четко заявлял о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня» на Украине. При этом он отметил, что не станет «комментировать детали текущих переговоров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

    Коментарии (18)
    3 мая 2025, 04:55 • Новости дня
    Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем

    Tекст: Антон Антонов

    Польша задействовала новые патрульные миссии самолетов и вертолетов для усиления контроля воздушного пространства над Балтийским морем, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Начальник Генерального штаба, оперативный командующий запланировали и реализовали на прошлой неделе новую миссию», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Указывается, что операция «связана с безопасностью в воздушном пространстве, особенно над Балтийским морем». К ней привлечены «новые силы и ресурсы в виде патрульных миссий самолетов и вертолетов».

    Косиняк-Камыш отметил, что эти меры стали ответом на якобы существующие «угрозы», с которыми сталкиваются Польша, страны Северной Европы и Балтии. Он также сообщил, что операция начата в ответ на якобы имевшее место нарушение польского воздушного пространства российской авиацией.

    Одновременно в Балтийском море продолжается военно-морская операция Baltic Sentry, в которой участвуют флоты различных стран НАТО. Как заявляется, основная задача этой операции – защита критической инфраструктуры региона от возможных диверсий. Кроме того, ВМС Польши проводят собственную операцию Zatoka, направленную на мониторинг и обеспечение безопасности польской части Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Польши заявило о якобы пересечении истребителем ВМФ России воздушного пространства страны над Балтикой. Также сообщалось, что польские военные подняли истребители из-за активности России на Украине. В начале марта польская авиация и союзные силы были приведены в состояние повышенной готовности из-за «подозрительной активности России на Украине», чтобы обеспечить безопасность на граничащих с «уязвимыми районами территориях».

    Коментарии (6)
    Главное
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    Песков объяснил цель перемирия ко Дню Победы
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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