Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Мурманской областями
Вечером третьего мая российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны.
Как сообщает РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника самолетного типа вечером третьего мая.
По информации Минобороны, один из аппаратов был ликвидирован над территорией Белгородской области, второй – над Мурманской областью.
Инцидент произошел около 21.15 по московскому времени. О пострадавших и повреждениях в результате уничтожения дронов не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, также дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Мурманской и Белгородской областями, а утром на территории Курской области был уничтожен еще один беспилотник самолетного типа.