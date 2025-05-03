Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Над Мурманской и Белгородской областями уничтожили по одному БПЛА
ПВО уничтожила по одному БПЛА над Мурманской и Белгородской областями
Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Мурманской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены около 21.15 по московскому времени.
Один из беспилотников был сбит над территорией Белгородской области. Второй беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Мурманской области.
Ранее силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью.