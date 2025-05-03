Над Мурманской и Белгородской областями уничтожили по одному БПЛА

Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен

Tекст: Антон Антонов

В направлении Гоптаровки пытались прорваться 18 украинских военных, 11 из них российские войска взяли в плен, остальных уничтожили, сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

«Прорыва государственной границы не допущено. За последние месяцы это первая массовая сдача в плен целого подразделения ВСУшников, которая стала возможной благодаря уникальной операции «Северян», – говорится в сообщении.

Операторы FPV и артиллеристы уничтожают силы ВСУ, не допуская приближения украинских войск к госгранице на направлении Поповки и Демидовки. На Сумском направлении российские силы увеличивают полосы безопасности.

У сел Водолаги и Локня ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов. «В районе Локни подразделения 36 обрмп ВМСУ утратили боеспособность и были выведены в Сумы для восстановления боеспособности. На данном участке фронта их полностью заменили ВСУшники из 1 отбр», – говорится в сообщении.

Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,6 тыс. м, уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в городской застройке и в окрестных лесных массивах.

За сутки потери ВСУ составили свыше 190 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях).

Напомним, сообщалось о полном переносе боев на украинскую территорию в Краснояружском приграничье.