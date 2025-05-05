«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США
В районе резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево обнаружили женщину из Соединенных Штатов, которая не объяснила цель визита, она не владеет русским языком.
У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.
Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.
На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.
В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.
Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.