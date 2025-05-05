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Временная поверенная США Дэвис прибыла в Киев
Джули Дэвис прибыла в Киев, чтобы приступить к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США на Украине.
Об этом сообщил сайт посольства США на Украине, передает ТАСС.
Дэвис ранее возглавляла посольство США на Кипре и занимала аналогичную должность в Белоруссии, однако в Минск не прибыла из-за ухудшения отношений между странами на фоне массовых беспорядков после президентских выборов.
До этого Дэвис работала в посольствах США в Москве, Киеве и Тбилиси, а также в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Она свободно владеет русским, грузинским и французским языками.
В начале апреля посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покинула свой пост. На прошлой неделе официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что американское посольство в Киеве возглавит Джули Дэвис.