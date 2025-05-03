Три человека пострадали после прилета боеприпаса в Белгородской области

Семья из трех человек получила ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Денис Тельманов

Семья из трех человек пострадала после того, как во двор их частного домовладения в селе Архангельское Шебекинского округа прилетел боеприпас, передает РИА Новости. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, у всех пострадавших диагностированы баротравмы и контузии. Пожилую женщину медики после оказания первой помощи отправили в белгородскую городскую больницу №2, ее шестнадцатилетнего внука – в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался и остался дома.

Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего были осмотрены и направлены в профильные лечебные учреждения области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины провели обстрел города Энергодар в Запорожской области, за сутки осуществили 23 атаки на Донецкую народную республику с применением 87 боеприпасов в районе Горловки и на красноармейском направлении, а также обстреляли 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, совершив 41 артиллерийский удар за день.