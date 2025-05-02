Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ

Tекст: Евгений Поздняков

«Очевидно, данный теракт был спланирован Украиной задолго до его осуществления. Речь идет о демонстративном нарушении всех норм международного права: атака была осуществлена по невоенному объекту, а среди пострадавших гражданские лица», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

«Киев пытается спровоцировать Москву, вынудить нас жестко ответить на действия ВСУ в преддверии заранее объявленного нами перемирия к 80-летию Победы. В офисе Владимира Зеленского очень ревностно относятся к активизации диалога России и США. В связи с этим Украина и пытается разрушить восстанавливающиеся контакты», – поясняет собеседник.

«Администрация Дональда Трампа уже успела убедиться, что Киев не способен придерживаться мирных инициатив. Теперь руководство республики пытается убедить Белый дом в обратном, мол, это Москва нарушает собственные же предложения. Поэтому нас и пытаются вывести из равновесия с помощью столь ужасающих деяний», – рассуждает дипломат.

«Но Россия не потеряет рассудка. Мы понимаем: противник хочет вынудить нас пойти на аналогичный бесчеловечный шаг. Однако Москва никогда целенаправленно не бьет по площадям, рынкам и магазинам. Тем не менее, ответ дать необходимо. Поэтому, скорее всего, наши военные ударят по местам скопления сил ВСУ», – предполагает он.

«Кроме того, мы будем использовать и дипломатические рычаги влияния. Информацию о произошедшем получат все международные организации, в которых есть наше представительство. Мир обязательно узнает истинное лицо якобы демократической Украины», – заключил Мирошник.

Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки с помощью FVP-дронов. В результате атаки погибли семь человек, а еще более 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник дважды предпринял налет по населенному пункту. Предварительно украинская армия обстреляла машины скорой помощи.

Между тем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ведомство уже назначало проведение всех необходимых экспертиз. В настоящее время устанавливаются детали случившегося и личности украинских военных, причастных к атаке.

В МИД произошедшее назвали «очередным кровавым военным преступлением». В ведомстве отметили, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан.