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Кенийский президент Руто отбил на митинге брошенный в него ботинок
Президент Кении Руто смог отбить на митинге брошенный в него ботинок
Инцидент с броском ботинка в президента Кении Руто произошел в момент его выступления на западе страны о повышении стоимости жизни, передает Reuters.
Президент Кении Уильям Руто смог отбить брошенный в него ботинок во время речи о повышении стоимости жизни на митинге в округе Мигори на западе страны, передает Reuters.
На видео с митинга, которые появились в соцсетях, Руто говорит со сцены, вытянув руку вперед. В какой-то момент о руку ударяется ботинок, отскакивает и летит дальше, не причинив оратору вреда.
«Мы сказали, что снижаем цены на удобрения, правда это или ложь?» – спросил он, когда ботинок отскочил от него, подняв небольшое облако пыли.
Руто был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласить членов оппозиции в кабинет министров, однако недовольство людей сложной и дорогой жизнью в восточноафриканской стране остается высоким.
Министр внутренних дел Кипчумба Муркомен добавил, что полиция после инцидента с ботинком арестовала трех человек.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кения и Китай обозначили стремление укреплять международное взаимодействие ради защиты интересов и противостояния торговым конфликтам.