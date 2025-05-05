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Хинштейн сообщил о гибели двух человек при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области
Хинштейн: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона на автомобиль около села Щеголек Беловского района, в результате которого два человека погибли, трое ранены.
Два человека погибли и трое ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Беловском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Он рассказал, что утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus.
«В нем находилось пять работников агрохолдинга «Молочник». В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», – написал он в Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что еще один мужчина и две женщины получили ранения – ушибы и ссадины, их доставят в Курскую областную больницу.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.