Гуайдо анонсировал вторую фазу свержения президента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в Каракасе анонсировал начало второй фазы операции «Свобода», которая, по его мнению, должна привести к свержению президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

«В среду [10 апреля] начнется новый этап операции «Свобода», – заявил лидер венесуэльской оппозиции в эфире телеканала TVV

По словам Гуайдо, администрация президента Николаса Мадуро якобы находится в панике из-за протестных акций в Боливарианской Республике, передает ТАСС.

«Президентский дворец Мирафлорес дрожит, потому что мы на улице. Пока они контролируют четыре квартала [Каракаса], мы организовали 358 точек протеста по всей стране», – заявил Гуайдо.

Оппозиционер подчеркнул, что протестные движения «не прекратятся, как бы тяжело ни было», призвав своих сторонников «сохранять единство и организованность».

Ранее Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы, призвал своих сторонников приготовиться к захвату власти в республике.

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После этого Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности, а учредительное собрание разрешило уголовное расследование политика. США в ответ пригрозили Венесуэле «разрушительными последствиями» в случае ареста Гуайдо.

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