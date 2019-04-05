На Украине завели дело против адвоката Вышинского

Адвоката главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрея Доманского на Украине обвиняют в якобы имевшей место незаконной приватизации земельного участка, ему предъявлено обвинение, сообщил коллега Доманского, адвокат Руслан Берещенко.

Берещенко сообщил в Facebook, что обвинение Доманскому предъявил заместитель генерального прокурора Украины.

По словам адвоката, это является давлением на Доманского. Текст предъявленного обвинения адвокату «не выдерживает никакой критики», подчеркнул он.

Берещенко сообщил, что в понедельник планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении Доманского меры пресечения в виде залога. «Начата правовая работа по разрушению так называемой «правовой позиции» и «доказательств» стороны обвинения в этом странном деле», – сообщил он.

В комментарии ТАСС Доманский отметил, что сейчас уже «находится в статусе подозреваемого».

В январе у Доманского проводили обыски в рамках дела 2013 года об отчуждении путем приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене. Адвокат тогда связал дело против него со своей профессиональной деятельностью, в том числе и по защите интересов Вышинского.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года, его обвинили в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.