В Кремле отреагировали на предложение Трампа сократить расходы на оборону

Кремль высоко оценивает любые призывы к разоружению, в том числе исходящие от Вашингтона, но важно, чтобы эти заявления были подкреплены действиями, а не ограничивались декларациями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и заслуживает высокой оценки», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он назвал важным, чтобы «этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения». Предложений в таком виде от американской стороны в Кремле, по словам Пескова, пока не получали.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что США, Китай и Россия могли бы договориться о сокращении расходов на оборону и производство вооружений, и потратить эти средства на что-то другое.

Отметим, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с начала президентства Дональда Трампа военные расходы европейских стран НАТО выросли на 40%.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД