Трамп предложил России и Китаю договориться о сокращении расходов на оборону

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил, чтобы представители России, США и Китая собрались вместе и договорились о сокращении расходов на оборону.

Во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ глава Белого дома отметил, что США, Китай и Россия вкладывают «миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно» и не имеет «никакого смысла», передает ТАСС.

«Три страны могут вместе собраться и прекратить эти траты, расходовать их на что-то более продуктивное для достижения долгосрочного мира», – заявил глава Белого дома.

По словам президента США, диалог о сокращении расходов на производство вооружений «может стать вторым этапом» после заключения торгового соглашения с Китаем.

«Считаю, что это очень хорошая идея», – сказал в ответ вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Трамп подчеркнул, что никаких сроков возможного начала диалога по этому вопросу пока нет.

Ранее в МИД России рассказали о незатратных ответных мерах Москвы на продолжающееся вооружение стран НАТО.

Между тем, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с начала президентства Дональда Трампа военные расходы европейских стран НАТО выросли на 40%.

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