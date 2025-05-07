При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
ФСБ сообщила о планах агентов Киева убить чиновника из Херсонской области
В Херсонской области задержаны агенты, которые готовили теракт против российских военных и чиновника с применением взрывчатки, сообщает ЦОС ФСБ.
Агенты Киева, задержанные в Херсонской области, пытались совершить подрыв автомобиля с российскими военными и планировали убийство одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа, передает РИА «Новости».
По данным ЦОС ФСБ, злоумышленники получили задания от кураторов и пытались использовать самодельное взрывное устройство для покушения.
Первая попытка взрыва оказалась неудачной, но следователи установили, что задержанные готовили новое преступление против местного чиновника.
Задержанные признались, что были завербованы осенью 2024 года через запрещенную в России социальную сеть Instagram. Их задачей была передача Киеву сведений о размещении российских подразделений в Херсонской области.
ФСБ уточнила, что задержанные давали подробные показания и подтверждали сотрудничество с украинскими кураторами.
Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для Игната Кузина, Кузин признал вину в подрыве автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и рассказал о вербовке спецслужбами Украины.