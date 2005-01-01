Генсек НАТО оценил рост военных расходов Европы с начала президентства Трампа

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что с начала президентства американского лидера Дональда Трампа военные расходы европейских стран НАТО выросли на 40%.

«С тех пор, как Трамп стал президентом, военные расходы НАТО для Европы выросли на 40%», – сказал Столтенберг в интервью журналу Der Spiegel.

При этом он утверждает, что страны альянса увеличивают военные траты якобы «не для того, чтобы понравиться президенту Трампу», а «в собственных европейских интересах», передает ТАСС.

Так, по мнению Столтенберга, увеличение расходов помогает НАТО подготовиться к непредвиденному развитию событий.

«Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, нам следует опасаться кибератак», – заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Он также выразил мнение, что, несмотря на разногласия внутри НАТО по ряду вопросов, в частности, в отношении к «Северному потоку – 2», соглашению по атомной программе Ирана, в торговой и климатической политике, США и Европа якобы взаимодействуют теснее, чем несколько лет назад.

Более того, генсек считает, что американцы «на 100% привержены НАТО».

Напомним, в июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних требований Трампа. Вопреки этому, Германия собирается увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП лишь к 2024 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД