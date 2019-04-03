МИД рассказал о незатратных ответных мерах Москвы на вооружение НАТО

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что ответные меры Москвы на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, но не затратными.

«Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружения, эти программы вооружений отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом, ...они выстраиваются по схемам холодной войны», – пояснил Грушко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва готова реагировать на эти вызовы, при этом ее действия будут «симметричными, но не затратными».

Также замглавы МИД отметил, что политический диалог с НАТО и России развивается, обе стороны признают, что необходимо предпринимать усилия для деэскалации и искать способы предотвращения опасных военных инцидентов.

«Когда мы говорим, что мы тоже к этому готовы, если говорить о предотвращении опасных военных инцидентов, надо включать военных, натовцы тут же делают строгое лицо, говорят, что это невозможно, потому что восстановление военных контактов – это возращение к бизнесу as usual (как раньше – ред.), а это исключено решениями Варшавы и Уэльса», – заключил дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала президентства американского лидера Дональда Трампа военные расходы европейских стран НАТО выросли на 40%.