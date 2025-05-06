На Запорожской АЭС обсудили вопросы эксплуатации станции

Tекст: Вера Басилая

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна быть готова к работе в режиме генерации по российским стандартам. Этот вопрос обсуждался на совещании, которое на станции провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Задача коллектива – полностью обеспечить безопасность эксплуатации станции», – сказал Кириенко, подчеркнув, что ЗАЭС работает в правовом поле России. По его словам, сейчас все шесть блоков станции находятся в состоянии «холодный останов».

На совещании также акцентировали внимание на необходимости выполнения всех требований безопасности и законодательства России для дальнейшей стабильной работы станции.

В текущем году планируется получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока согласно российскому законодательству, затем лицензии оформят и на остальные блоки. Документация о продлении лицензии уже передана в Ростехнадзор. Ведутся работы по поддержанию необходимого уровня воды в пруду-охладителе.

После совещания Кириенко посетил несколько социальных объектов Энергодара, которые ремонтируются при поддержке Росатома.

Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС на Украину или любой другой стране.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что для включения Запорожской АЭС в энергосистему России требуется значительная работа и стопроцентные гарантии безопасности объекта.