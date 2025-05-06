Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина и Мадуро в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе встречи главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в сферах политики, экономики, финансов, науки, техники и культуры, а также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

Также сообщается, что Николас Мадуро примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Мадуро принял приглашение в Москву на 9 мая.