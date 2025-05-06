Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.4 комментария
Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина и Мадуро в Москве
Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро состоятся 7 мая, сообщил Кремль.
По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе встречи главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в сферах политики, экономики, финансов, науки, техники и культуры, а также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.
По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.
Также сообщается, что Николас Мадуро примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Мадуро принял приглашение в Москву на 9 мая.