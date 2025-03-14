Путин пригласил Мадуро в Москву на празднование Дня Победы

Tекст: Дарья Григоренко

Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с Мадуро. Консультации приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, говорится в Telegram-канале Кремля.

«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сообщил Путин на переговорах по видеосвязи, передает ТАСС.

«Помним, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции, – отметил президент РФ. – Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники».

На переговорах Путин также заявил, что текст договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой полностью согласован и готов к подписанию. «С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», – отметил глава государства.

«Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время», – уточнил он.

В пятницу стало известно, что Путин проведет видеоконференцию с Мадуро, приуроченную к 80-летию установления дипломатических отношений между странами. В декабре Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.