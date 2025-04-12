Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
Лавров: Мадуро посетит Москву на День Победы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Мадуро планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что российская сторона будет признательна, если Мадуро примет участие в мероприятиях ко Дню Победы.
В данный момент Лавров находится на встрече с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто в Анталье.
Лавров и Хиль Пинто встретились на полях Анталийского дипломатического форума, который проходит с 11 по 13 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале фотографию рукопожатия министров перед началом встречи. Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию, где проводит ряд двусторонних встреч в рамках дипломатического форума по теме «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».