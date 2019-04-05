Россиянин пожаловался на слишком сексуальную судью

Россиянин Михаил Комаров направил председателю ВККС Николаю Тимошину жалобу на судью Таганского районного суда Москвы, обвинив ее в излишней сексуальности.

Комаров, который находился в суде 26 февраля, обратился к Тимошину как «мужчина к мужчине», попросив провести профилактическую беседу с судьей Таганского районного суда Москвы, чье имя не называется.

«По причине больших накаченных губ и груди, возможно, тоже накаченной, у судьи я испытал сильное половое возбуждение, во рту у меня пересохло, и я вынужден был постоянно пить воду, что стало чрезмерной нагрузкой для моих почек. Я, конечно, в свои 45 лет очень признателен ей за такие яркие переживания, но считаю, что судья должен иметь более деловой образ, а не приближаться к актрисам из фильмов для взрослых», – пожаловался Комаров, текст заявления которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом изданию мужчина заявил, что во время заседания судья вела себя профессионально, «все понимала и внимательно слушала».

«Но у нас возникло ощущение, что приехали за правосудием, а попали в порнофильм, забыли, что хотели сказать. Она прошла по коридору в кожаном платье обтягивающем, как в БДСМ, только плетки не хватало. Когда узнал, что она судья по нашему делу, я аж растерялся», – добавил Комаров.

В ВККС подтвердили получение жалобы, но указали, что вернули обращение заявителю, поскольку на конкретные нарушения в работе судьи указано не было.