Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошел испытания в реальных боевых условиях, сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.

Зиятдинов рассказал, что «ЗРК «Тор-М2» полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях», передает РИА «Новости».

«Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду», – добавил он, не уточнив, где конкретно это произошло.

Директор «Купола» рассказал также, что информация о высокой эффективности зенитных комплексов семейства «Тор» хорошо известна потенциальным заказчикам, в том числе зарубежным специалистам, которые видели ЗРК в работе.

Он указал, что «по совокупности боевых характеристик ЗРК семейства «Тор» до настоящего времени не имеют себе равных», и «это хорошо известно специалистам как в нашей стране, так и за рубежом».

«Мы вполне успешно конкурируем с любыми современными ЗРК в своем классе, о чем свидетельствуют поставки наших комплексов ряду иностранных армий», – подчеркнул Зиятдинов.

Он рассказал также, что в конце 2018 года России отгрузила зарубежному заказчику крупную партию ЗРК «Тор».

«Разумеется, если какое-либо государство находится в политической зависимости от США или стран ЕС - оно будет приобретать технику их производства. Там же, где выбор осуществляется исключительно на основании тактико-технических характеристик комплекса, ситуация иная», - сказал Зиятдинов.

Он не уточнил, в какую именно страну были поставлены комплексы.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, который предназначается для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи и командных пунктов, мостов, аэродромов, радиотехнических средств от самолетов, вертолетов, радиоуправляемых ракет, корректируемых и планирующих авиационных бомб, беспилотников и других элементов современного высокоточного оружия.

Напомним, в ноябре Москва досрочно передала Минску партию ЗРК «Тор-М2».

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