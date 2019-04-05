Польская церковь отказалась признать автокефалию «новой украинской церкви»

Польская православная церковь подтвердила отказ признавать автокефалию «новой церкви» на Украине, следует из сообщения канцелярии Собора епископов Польской православной церкви.

В частности, Святой Собор епископов Польской автокефальной православной церкви указал, что «ознакомился с корреспонденцией, касающейся автокефалии на Украине». Послания пришли из России, Сербии, Кипра, Болгарии, Чехии, Украины, а также из Константинополя, Александрии, Организации по правам человека при ООН, передает РИА «Новости».

По итогам заседания Собор епископов решил продолжать придерживаться выраженной ранее позиции, согласно которой «Польская автокефальная православная церковь была и есть за предоставление полной самостоятельности – автокефалии Православной церкви Украины». При этом, по убеждению Польской православной церкви, предоставление автокефалии Православной церкви Украины должно происходить «на основе догматических и канонических норм всей Православной церкви, а не группой раскольников».

«Отступники от Церкви, при этом лишенные священства, не могут представлять здоровый церковный организм. Это неканоническое действие и нарушает евхаристическое и межправительственное единство», – убеждены в Польской церкви.

Напомним, 6 января Киев получил от константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии «новой церкви». В документе содержатся ограничения, которые делают церковную структуру на Украине зависимой от Стамбула. Так, в нем сказано, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей.

В начале марта глава украинской «новой церкви» Епифаний Думенко заявлял, что так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала процесс передачи своих зарубежных приходов Константинопольскому патриархату. При этом ООН признала ухудшение положения УПЦ после создания на Украине новой церкви.

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