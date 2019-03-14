ООН отметила ухудшение положения УПЦ после создания на Украине новой церкви

Создание новой церкви на Украине значительно ухудшило положение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Хотя напряженность между православными общинами в Украине существовала и до вооруженного конфликта на востоке Украины, их значительно обострил процесс получения автокефалии. В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан, которые касались преимущественно Украинской православной церкви», приводится цитита из доклада на сайте РПЦ.

Данные для доклада были собраны в период с 1 января 2018 по 15 января 2019 года.

В докладе также отмечается, что управление особенно обеспокоено тем, что политическая обстановка на Украине создает напряженность, а она негативно влияет на свободу вероисповедания или убеждений.

«В ноябре 2018 года, после отказа Украинской Православной Церкви присоединиться к новосозданной Православной Церкви Украины, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила ряд уголовных дел по обвинению в подстрекательстве к религиозной ненависти. По крайней мере в одном случае это обвинение было дополнено обвинением в государственной измене. В контексте этих расследований СБУ провела обыск в помещениях Украинской Православной Церкви и помещениях церковных иерархов. СБУ также допросила священнослужителей в разных регионах Украины», – сообщается на сайте.

Люди, которые дали интервью для доклада, рассказали, что подобные действия можно расценить как попытку влияния на их позицию по вопросу автокефалии.

Управление по правам человека порекомендовало правительству Украины принять меры по защите основных свобод граждан. В докладе сказано, что следует «выполнить международные обязательства Украины в области прав человека, то есть не только обеспечить право исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и совместно с другими, наблюдать, исполнять обряды и осуществлять обучение, но и принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы никто не испытывал дискриминации со стороны ни одного государственного учреждения, группы лиц или отдельного лица по признаку религии или убеждений».

Напомним, идея создания поместной церкви на Украине появлялась еще в 2014 году с приходом к власти нового руководства. 15 декабря 2018 года в Киеве было объявлено о создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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